Κυψέλη: Η εξήγηση της Ελληνικό Μετρό για το «τσιμέντο» που πλημμύρισε τους δρόμους

Επίσημη ενημέρωση σχετικά με την ανάβλυση του υλικού που έμοιαζε με «υγρό τσιμέντο» στην Κυψέλη, εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό».

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω υλικό άρχισε να «βγαίνει» από αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου το απόγευμα της Τετάρτης και να κατακλύζει τους γύρω δρόμους, χωρίς να υπάρχει επίσημη εξήγηση.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία, ο πολφός έφτασε σε ύψος άνω των 60 εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσυκλετών. Πάντως, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, δεν πρόκειται για διαρροή τσιμέντου, αλλά για εδαφικό πολφό, δηλαδή μείγμα εκσκαπτόμενου υλικού και ειδικού αφρού που χρησιμοποιείται στις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Κυψέλη: Πώς σχηματίστηκε ο εδαφικός πολφός

Στην ίδια ενημέρωση, η εταιρεία διευκρινίζει πως, κατά τη λειτουργία του TBM (μετροπόντικα), εγχέεται υπό ελεγχόμενη πίεση αφρός με χημικά πρόσμικτα, προκειμένου να εξισορροπούνται οι εδαφικές πιέσεις και να προστατεύονται οι υπερκείμενες κατασκευές.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα αυτό διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης και κατέληξε αρχικά σε αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου, πριν διαχυθεί στους γύρω δρόμους.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του υλικού και στον καθαρισμό της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται, δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας ή μόνιμης ρύπανσης, ενώ η διάνοιξη της σήραγγας στο συγκεκριμένο τμήμα της Γραμμής 4, μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού, έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να καταγραφούν καθιζήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ