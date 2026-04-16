Τσιμέντο ή αθηναϊκός σχιστόλιθος; Τι είναι το υγρό που πλημμύρισε δρόμους στην Κυψέλη

Ένα γκρι υγρό πλημμύρισε δρόμους στην Κυψέλη, από χθες.

Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες ότι πρόκειται για υγρό τσιμέντο, ωστόσο νεότερες πληροφορίες, όπως μετέδωσε το Action24, αναφέρουν πως είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος κατώτερης ενότητας και πρόκειται, τελικά, για μη βλαβερό υλικό.

«Δεν είναι κάποια χημική ουσία, δεν είναι τσιμέντο» είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο που παρατηρήθηκε από χθες (15/4) το απόγευμα στην καρδιά της Κυψέλης, όπου υγρό ανάβλυζε ασταμάτητα από την αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού, με αποτέλεσμα να υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα, στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας.

Η διαρροή ξεκίνησε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) και συνεχίστηκε, έχοντας καλύψει το οδόστρωμα σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας καθώς η ποσότητα του υλικού ήταν τέτοια που καθιστά αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, έχοντας καλύψει ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσυκλετών σε ύψος άνω των 60 εκατοστών.

Το πρωί της Πέμπτης μετέβησαν στο σημείο κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, παρουσία μηχανικού για τη διαρροή.

Εικόνες από τον καθαρισμό του υγρού στην Κυψέλη:

Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι πέτρωμα το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό.

Ο σχιστόλιθος είναι λεπτόκοκκο μεταμορφωμένο πέτρωμα, που σχηματίζεται από λάσπη. Αποτελεί μείγμα αργιλικών ορυκτών και μικροσκοπικών θραυσμάτων (μικρότερων των κόκκων της άμμου) άλλων ορυκτών, ιδίως χαλαζία και ασβεστίτη.

Ο σχιστόλιθος χαρακτηρίζεται, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, από την ιδιότητα ότι τείνει να σχίζεται σε λεπτά στρώματα (φύλλα), με πάχος μικρότερο του εκατοστόμετρου. Ο σχιστόλιθος είναι το πλέον συνηθισμένο πέτρωμα.

Οι σχιστόλιθοι παρουσιάζουν ποικίλους βαθμούς «σχιστότητας». Εξαιτίας του παράλληλου προσανατολισμού των αργιλικών στοιχειωδών φύλλων στο πέτρωμα, ο σχιστόλιθος σπάει σε λεπτά στρώματα, που συχνά μοιάζουν με σχίζες ξύλου και είναι συνήθως παράλληλα με τα κατά τα άλλα δυσδιάκριτα επίπεδα της διαστρωματώσεως των πετρωμάτων.

Πετρώματα με παρόμοια σύσταση και μεγέθη κόκκων (μικρότερα του 0,0625 mm), τα οποία όμως δεν σχίζονται, χαρακτηρίζονται ως λασπόλιθοι (mudstones) αν οι κόκκοι ιλύος αποτελούν από το 1/3 έως τα 2/3 της μάζας τους, ή ως αργιλόλιθοι.

Οι σχιστόλιθοι περιέχουν περί το 95% όλης της οργανικής ύλης που βρίσκεται σε όλα τα ιζηματογενή πετρώματα της Γης. Ωστόσο, αυτό ισοδυναμεί με λιγότερο από 1% της μάζας ενός μέσου σχιστόλιθου.

Οι μαύροι σχιστόλιθοι, που δημιουργούνται σε ανοξικές συνθήκες, περιέχουν ανηγμένο ελεύθερο άνθρακα μαζί με δισθενή σίδηρο και δισθενή ιόντα θείου (S2−). Ο άμορφος θειούχος σίδηρος (FeS) μαζί με άνθρακα δίνουν το μαύρο χρώμα.

Επειδή ο θειούχος δισθενής σίδηρος είναι ασταθής και βαθμιαία μετατρέπεται σε σιδηροπυρίτη (FeS2), που δεν δίνει ιδιαίτερο χρωματισμό, οι νεότεροι σχιστόλιθοι μπορεί να είναι πολύ σκουρόχρωμοι από τον περιεχόμενο FeS, παρά το ότι δεν έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε άνθρακα (μικρότερη του 1%), ενώ σε έναν παλαιό σχιστόλιθο, η μαύρη απόχρωση υποδεικνύει υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.