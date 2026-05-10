Κυψέλη: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσικλετιστών

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη - Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για τον εντοπισμό ενός 31χρονου, που άνοιξε πυρ εναντίον ενός 34χρονου στην Κυψέλη.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, στην οδό Αμφείας στην Κυψέλη, μετά από καβγά μοτοσικλετιστών.

Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 31χρονος πυροβόλησε τον 34χρονο στο πόδι τραυματίζοντάς τον.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.

Ήδη η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει και αναζητείται.

 
