Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λεωφόρο Κηφισίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα σημειωθούν στην Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Κυριακή, στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν σε ισχύ αύριο από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς.

Αναλυτικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν:

  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος.

Τέλος, η ΕΛΑΣ, ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

