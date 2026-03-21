Κυκλάδες: Σε απεργία επ' αόριστον οι πρατηριούχοι καυσίμων - «Οδηγούμαστε στην καταστροφή»

Σε απεργία επ’ αόριστον από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου προχωρούν οι πρατηριούχοι καυσίμων στις Κυκλάδες, καταγγέλλοντας ότι η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, σε συνδυασμό με το πλαφόν κερδοφορίας, δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον κλάδο.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι διεθνείς εξελίξεις και η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά.

Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι το πλαφόν κέρδους που έχει επιβληθεί - στα 0,967 λεπτά ανά λίτρο πλέον ΦΠΑ - πλήττει κυρίως τους ίδιους, ως τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να αποφέρει ουσιαστικό όφελος στους καταναλωτές.

Ενδεικτικά, επισημαίνουν ότι πριν την έναρξη της κρίσης, οι τιμές στις Κυκλάδες διαμορφώνονταν περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και στα 1,76 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο εβδομάδες μετά την επιβολή του πλαφόν, οι τιμές έχουν αυξηθεί στα 2,07 και 2,03 ευρώ αντίστοιχα, με ανοδική τάση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αυξημένο μεταφορικό κόστος που χαρακτηρίζει τις νησιωτικές περιοχές, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατανάλωση κατά τους χειμερινούς μήνες, παράγοντες που - όπως τονίζουν - καθιστούν μη βιώσιμη τη λειτουργία των πρατηρίων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ποια τα αιτήματά τους

Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, πολλά πρατήρια κινδυνεύουν με κλείσιμο.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η κατάργηση του πλαφόν ή η επαναφορά του σε προηγούμενα επίπεδα, καθώς και η λήψη εναλλακτικών μέτρων για την ανακούφιση των καταναλωτών, όπως η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Παράλληλα, ζητούν την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκύψει, ενώ γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για τη σύσταση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου στα νησιά.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι διεθνείς αναταραχές και η αβεβαιότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε τρομακτικές αυξήσεις στα καύσιμα.

Τα πρατήρια καυσίμων, έχοντας ήδη αρκετά προβλήματα, καλούνται ξαφνικά να αντιμετωπίσουν άλλο ένα: την αύξηση των τιμών που προκαλεί ασφυξία και στα πρατήρια αλλά και στην πλειονότητα του κόσμου, για τον οποίο τα καύσιμα αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Η πρακτική της κυβέρνησης, όμως, να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0,967 λεπτά το λίτρο + ΦΠΑ στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο μας και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή.

Για του λόγου το αληθές, οι τιμές στις Κυκλάδες προ πολέμου κυμαίνονταν περίπου στο 1,95 για την απλή αμόλυβδη και στο 1,76 για το απλό πετρέλαιο κίνησης, και περίπου δύο εβδομάδες μετά, ύστερα από την επιβολή του πλαφόν, είναι ήδη στο 2,07 (απλή αμόλυβδη) και 2,03 (απλό πετρέλαιο), με συνεχείς αυξητικές τάσεις καθημερινά.

Λόγω της ιδιαίτερης προσβασιμότητας των Κυκλάδων, που αυξάνει το μεταφορικό κόστος, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του χειμώνα, κανένας πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή την κερδοφορία.

Εφόσον, λοιπόν, οι συνεχείς μας προειδοποιήσεις ότι πολλά πρατήρια θα αναγκαστούν να κλείσουν και ότι μαθηματικά οδηγούμαστε στην καταστροφή, εμείς, ως επαγγελματίες αλλά και ως κάτοικοι των Κυκλάδων, αποφασίζουμε ότι από Δευτέρα 23/3/26 κατεβαίνουμε σε απεργία επ’ αόριστον και απαιτούμε:

Την άμεση κατάργηση του πλαφόν ή τουλάχιστον την επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα και, αντ’ αυτού, την προστασία του καταναλωτή με άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις (προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ).

Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη στους κατοίκους για τυχόν ταλαιπωρίες και παρακαλούμε για την κατανόησή σας και τη συμπαράστασή σας στον δίκαιο αγώνα μας για επιβίωση.

Ανακοινώνουμε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων με σκοπό την ένωση, την συζήτηση, και την επίλυση των προβλημάτων των νησιών μας.