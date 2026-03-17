Τιμή αμόλυβδης: Πού ξεπέρασε τα δύο ευρώ στην Ελλάδα - «Στη Βουλγαρία είναι πιο συμφέρουσα»

Ξεπέρασε τα δύο ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνι η ΕΡΤ, στα καύσιμα, παρά το πλαφόν, οι τιμές αυξάνονται καθημερινά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο και ακολουθούν ο νομός Λευκάδας με 1,96 ευρώ και Ηρακλείου και Χανίων με 1,95 ευρώ το λίτρο.

Κινητοποιήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν προαναγγέλλουν οι πρατηριούχοι.

Μιλώντας το ΕΡΤnews o Αργύρης Παπαθανασίου, γ.γ. Ομοσπονδίας Πρατηριούχων ανέφερε: «Εάν αφαιρέσουμε από τα 12 σεντς το ΦΠΑ, πάει για 9,5 σεντς μεικτά. Τα λειτουργικά έξοδα ενός πρατηρίου είναι από 8 έως 10 σεντς».

«Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση λόγω του κόστους της μεταφοράς των καυσίμων» ανέφερε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «οι αριθμοί αυτοί βγήκαν μετά από μελέτη που έκανε η αρμόδια υπηρεσία της ανεξάρτητης Αρχής και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση αυτή με βάση όλα τα δεδομένα των τελευταίων μηνών».

Μάλιστα, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, πολλοί οδηγοί από τη Βόρεια Ελλάδα επισκέπτονται τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

«Οι τιμές είναι πιο συμφέρουσες από τα ελληνικά πρατήρια. Έχει γύρω στα 40 λεπτά διαφορά» δήλωσε καταναλωτής στη Βόρεια Ελλάδα για τη Βουλγαρία.

Την ίδια ώρα οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής για φαινόμενα αισχροκέρδειας έχουν εντατικοποιηθεί.

Αμόλυβδη βενζίνη: «Δεδομένο το δίευρο στην Ελλάδα»

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στη διεθνή οικονομία μίλησε, χθες, στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ως προς το γεγονός ότι τώρα κοστίζει πάνω από 100 το βαρέλι και για το αν έτσι όπως είναι οι συνθήκες σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ταβάνι και για το αν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πορεία, ο κ. Γκλεζάκος, δήλωσε «Σε καμία περίπτωση δεν είναι ταβάνι, δυστυχώς. Διότι, αν συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα οι συγκρούσεις στην περιοχή, τότε μπορεί να δούμε και τα 120 και τα 150. Διότι, έχουμε το εξής πρόβλημα: Δεν είναι μόνο ότι όσο διαρκεί η σύγκρουση δεν έχουμε τη ροή του πετρελαίου…από τον Περσικό Κόλπο, ήταν παραδοσιακά γύρω στα είκοσι εκατομμύρια βαρέλια, όταν η ανθρωπότητα ξοδεύει γύρω στα 100, δηλαδή το 20%. Αν πούμε ότι με χερσαίες μεταφορές μπορούν να διοχετεύσουν 3 – 4 εκατομμύρια, παραμένει ένα υπόλοιπο πάνω από 15 εκατομμύρια την ημέρα, μεγάλο. Σκεφτείτε ότι τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του G20 ήταν 400 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι μπορούν να καλύψουν για πόσο; Για 20 μέρες; 30 ημέρες; (…)».

Σχετικά, με το ποιο όμως, είναι το πρόβλημα, επισήμανε: «Το πρόβλημα είναι ότι οι αγορές προεξοφλούν το τι μέλλει γενέσθαι και οι τιμές διαμορφώνονται με βάση αυτές τις προσδοκίες. Δηλαδή ποιο είναι το κλείσιμο; 105 τώρα. Κάπου εκεί με 105 δολάρια προσαρμόζονται και οι τιμές λιανικής, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα που είχαν αποκτηθεί με 60-70 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν όσο θα πλησιάζουμε προς την εξάντληση των αποθεμάτων, τόσο oι προσδοκίες θα είναι αρνητικές και επομένως οι τιμές θα ανεβαίνουν».

Παράλληλα, σημείωσε «(…) Η αγορά προεξοφλεί ότι δεν θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και γιατί δεν θα έχει ομαλοποιηθεί; Διότι, ακόμη και αν λήξει αύριο αυτή η κατάσταση θα έχουμε πρόβλημα, μια χρονική υστέρηση μέχρι οι εγκαταστάσεις να είναι έτοιμες να παράγουν και πάλι και να ξαναστείλουν πετρέλαιο πάλι γιατί έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις».

Για το αν τώρα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το δίευρο στην Ελλάδα για τη βενζίνη, ανέφερε «μάλλον ναι. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο για ένα διάστημα ακόμη και ας ελπίσουμε ότι θα λήξει αυτή η ιστορία εκεί κάτω για να αρχίσει να αποκλιμακώνεται και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Axios: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παραμένουν υψηλές οι τιμές πετρελαίου: Πόσο κοστίζει σήμερα το βαρέλι