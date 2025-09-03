Κρήτη: Ο επίμαχος διάλογος Πάνου Kαμμένου με τον φερόμενο αρχηγό: «Είμαι με την Κίμπερλι, το καθαρίζω»

Νέες αποκαλύψεις για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού και του πρώην υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμμένου.

Η συνομιλία αφορούσε την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Πάνος Καμμένος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο τον οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Η υπόθεση αυτή εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της δικογραφίας για τη δράση της οργάνωσης, στην οποία εμπλέκονται δύο αδέλφια που φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχαν αναπτύξει δραστηριότητες που περιλάμβαναν εκβιασμούς, χρηματισμούς και πιέσεις σε τοπικούς φορείς, ενώ σχετίζονται με επιχειρηματικές κινήσεις που ερευνώνται από τις αρχές.

Ο επίμαχος διάλογος του κ. Καμμένου στη δικογραφία δείχνει πως τα δύο αδέλφια, θεωρούμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος, είχαν ενεργή συμμετοχή στην τοποθέτηση του αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη Κυδωνίας.

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, ο φερόμενος αρχηγός εξηγεί ότι η τοποθέτηση εξαρτάται από τις αμερικανικές αρχές, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Το καθαρίζω».

Ο επίμαχος διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας:



Αρχηγός: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης



Πάνος Καμμένος: Ναι



Αρχηγός: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.



Πάνος Καμμένος: Ναι



Αρχηγός: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο



Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι



Αρχηγός: Τι λες τώρα…



Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω



Αρχηγός: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.



Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Ο Πάνος Καμμένος το βράδυ της Τρίτης ανήρτησε μήνυμα σχετικά με την υπόθεση, γράφοντας ότι: «Δεν με αφήνετε να αγιάσω, οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι. Σας έχω».

