Μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη: Στη δημοσιότητα διάλογοι - «Μαμά άκου να δεις, είμαι παράνομος»

Στη δημοσιότητα έρχονται απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.

Από τις συνομιλίες φαίνεται πως απέφευγαν τα SMS και προτιμούσαν να λένε περισσότερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν αφήνουν ψηφιακά αποτυπώματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τις ναρκωτικές ουσίες αποκαλούσαν με διάφορες άλλες λέξεις, όπως «κλειδιά», «παπούτσια» ή ακόμα και «βαράκια» ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Ακολουθούν μερικοί από τους διαλόγους:

Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις εξω στo μηχανάκι να δεις αμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το ξέρω αλλά δύο λεπτά

Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Ν… πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι

Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω:

Όχι δύο δεν είναι;

Ναι

Τέλος. Ναι ναι πάρτα από εκεί. Έλα να σου πω, βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

Μπράβο στην Εθνική ε;

Εθνική θες;

Ναι για να πληρώσω το ρεύμα

Ωραία, στείλε μου της Εθνικής το iban.

Ωραία, ε…. έλα να σου πω να φέρω και τα πέντε ζευγάρια παπούτσια;

Έξι.

Έξι, εντάξει.

Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια;

Όχι γιατί;

Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Να σου πω κάτι άλλο;

Ναι

Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Α…., τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Οι ακόλουθοι είναι διάλογοι όταν ξεκίνησε η αποδόμηση. Στη συνομιλία μεταξύ τους αναζητούν οδηγό ταξί, έναν προσωρινό μεταφορέα για τις μεταφορές στους πελάτες.

Ήντα κάμεις μωρέ εσύ; Εσύ τι κάνεις; Σα να μου φαίνεται ότι αργείς ή σε πήγε πίσω…

Όχι.

Ήντα όχι;

Έχουμε πρόβλημα... Όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας, είμαστε ντάξει. Μόνο μας επήρανε δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Μμμμ και τι κάνεις; Δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε.

Τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Ναι ε; Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφήσανε; Δύο εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το ‘μαθες ότι μου ψόφησε και ο ένας και ο άλλος ε;

Ρε φίλε βρες ένα άνθρωπο να του δώσουμε το παραδάκι του να μας κάνει τη δουλειά μας, να βάλουμε εμείς τα πλακάκια μας και αν τα πλακάκια είναι όμορφα και πάνε στο πάτωμα, θα παραγγείλουμε για όλη την οικοδομή μετά, δε χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα μετά κατάλαβες τι σου πα;

Ωραία εντάξει συνεννοούμαι εγώ τώρα με τον άνθρωπο

Στον ακόλουθο διάλογο, γίνεται παραδοχή έκνομων δραστηριοτήτων σε συνομιλίες με τη μητέρα του:

Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας... Να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι ανθρώποι, ωραία…

Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο...

Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Ακολουθεί άλλη συνομιλία που το παραδέχεται:

Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ@λ@κί@ς, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα… εεε μόνο κόκα, ε πες μου ρε φίλε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ