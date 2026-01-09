Κωνσταντίνος Σινάνης: Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο

Τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δέχτηκε ο δήμαρχος του Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης.

Μιλώντας στον limnosfm100.gr, ο δήμαρχος του Αη Στράτη αποκάλυψε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό ο οποίος, του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του τόσο για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο όσο και για θέματα που αφορούν την πορεία της υγείας του, όπως αναφέρει το aeolos.tv.

Κωνσταντίνος Σινάνης για καρκίνο: «Πάω να τον πατήσω κάτω»

Την αποκάλυψη- για τη μάχη που θα δώσει για δύο μήνες σε νοσοκομείο της Αθήνας καθώς πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες- έκανε την ώρα της κοπής της πίτας του Δήμου, ανήμερα των Θεοφανείων μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων.

«Το γραφείο μου είναι ανοικτό, δυστυχώς όμως έχω να αντιμετωπίσω και τον καρκίνο. Επομένως θα πρέπει να φύγω και να είμαι πιο κλεισμένος κοινωνικά για λόγους υγείας και προστασίας. Το κινητό μου θα είναι ανοικτό, όλοι οι συνεργάτες μου είναι εξαίρετοι. Δυστυχώς για αυτούς τους δύο μήνες που θα κάνω χημειοθεραπείες δεν θα είμαι μαζί σας αλλά δόξα τον θεό οι συνεργάτες μου θα είναι δίπλα σας. Εγώ πάω να τον πατήσω κάτω και να γυρίσω πίσω», είπε ο Κώστας Σινάνης στη σύντομη ομιλία του πριν την κοπή της πίτας.

Όλοι οι χωριανοί του, του ευχήθηκαν περαστικά και να γυρίσει γρήγορα κοντά τους.

Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom ανέφερε, ότι όλα ξεκίνησαν από ένα πρήξιμο κοντά στο γόνατο, το οποίο αρχικά θεώρησε απλή φλεγμονή και για μήνες το άφηνε σε δεύτερη μοίρα λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και του φόρτου εργασίας. Τελικά, έπειτα από έντονη παρότρυνση στενού συνεργάτη του, που τον «έπιασε από το αυτί», όπως χαρακτηριστικά είπε, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η διάγνωση έγινε έγκαιρα και αποφεύχθηκαν οι μεταστάσεις.

«Ακόμα και το νύχι σου να πονάει, δεν πρέπει να το αμελείς», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πρόληψης προς όλους τους πολίτες. «Αντλώ την αισιοδοξία μου από τους κατοίκους του νησιού, από τους φίλους οι οποίοι μου δίνουν την ευχή τους και μου ζητάνε να γυρίσω πίσω και θα γυρίσω για να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Και να βγαίνουμε στον αέρα. Και να βγαίνουμε στον αέρα για άλλα γεγονότα πιο χαρούμενα, όπως για παράδειγμα να βγαίνουμε να διαφημίζουμε τη δράση μας, να διαφημίζουμε το νησί, να διαφημίζουμε τις καλές πρακτικές», είπε χαρακτηριστικά.

«Ανάσταση χωρίς Σταύρωση δεν υπάρχει», ανέφερε με συγκίνηση, προσθέτοντας ότι αντλεί δύναμη από τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι του δίνουν κουράγιο να επιστρέψει δυνατός για να συνεχίσει το έργο του ενώ κλείνοντας, επανέλαβε πως η εμπειρία του αποτελεί υπενθύμιση ότι η πρόληψη σώζει ζωές και πως, με υπομονή, πίστη και αισιοδοξία, ακόμη και οι πιο δύσκολες μάχες μπορούν να κερδηθούν.