ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Τετάρτη έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό του καιρού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Τετάρτη έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου κακοκαιρίας / Unsplash
0

Το πρώτο από τα δύο νέα κύματα κακοκαιρίας, για τα οποία έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς, πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε προηγούμενες προγνώσεις του για τον καιρό, έκανε λόγο για τον ερχομό δύο νέων διαταραχών που θα επηρεάσουν τη χώρα, με την πρώτη να πλήττει με βροχές αλλά και καταιγίδες σήμερα, όλα τα κεντρικά και νότια.

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς στη νέα ανάρτησή του στα social media,  «οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο».

Ωστόσο, «από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ( "καιρός του ανάποδου Π " )», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής», καταλήγει.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Ελλάδα / Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση μετά τις σημερινές καταθέσεις. Αντιφάσεις, συγγενικές σχέσεις, οικονομικά κίνητρα και η σκιά μιας κληρονομιάς συνθέτουν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
 
 