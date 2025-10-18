Καιρός - Κολυδάς: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις το επόμενο διήμερο στη χώρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε προηγούμενες προγνώσεις του για τον καιρό, έκανε λόγο για τον ερχομό δύο νέων διαταραχών που θα επηρεάσουν τη χώρα τη νέα εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, εξηγεί πως η πρώτη από τις δύο κακοκαιρίας που αναμένονται, ξεκινά από την Κυριακή και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πολλές περιοχές.

«Οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό το βράδυ του Σαββάτου.

«Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά», καταλήγει.

Η προηγούμενη ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

«Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω από 100mm το τελευταίο 24ωρο. To κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα: Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές. Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου», συνεχίζει.

«Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε», καταλήγει.