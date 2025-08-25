Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - Μικρές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου κορυφώνεται ώρα με την ώρα, με αποτέλεσμα η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι στο «κόκκινο».

Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Νέου Φαλήρου, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Σε ό,τι αφορά το κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο, από το ύψος της Παυσανίου μέχρι τη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα.

Ομαλή είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.

Δείτε live την κίνηση εδώ.