Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πρώτο της 48ωρο στην Ελλάδα και οι επόμενες κινήσεις της

Στην Αθήνα έφτασε, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία έκανε και την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την ορκωμοσία της.

Η Κίμπελρι Γκίλφοϊλ παρέστη το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στον ετήσιο χορό για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο οποίος συνέπεσε φέτος με την άφιξή της στην Αθήνα, ενώ από σήμερα βρίσκεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ για τα νέα της καθήκοντα.

Πάντως, η θητεία της ξεκινά επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επίσης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το βράδυ της Κυριακής (2/11) παρέστη σε εκδήλωση στα μπουζούκια όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών επίσης, μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη της επίσημη υποχρέωση

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα συναντήσει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επανέλαβε την τιμή που νιώθει για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό».

«Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Από την πρώτη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επέλεξε για τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το θεώρησε ύψιστη τιμή.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι υπέρτατη τιμή μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

Υπό τους ήχους του Ζορμπά, έσπευσε να αναρτήσει φωτογραφίες από τα συγχαρητήρια που δέχθηκε για τον διορισμό της.

Στην κατάθεσή της, τον περασμένο Ιούλιο, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η Αμερικανίδα πρέσβης έπλεξε το εγκώμιο της χώρας μας και δεσμεύτηκε να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Ο διορισμός της επικυρώθηκε τον Σεπτέμβριο και ορκίστηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η 56χρονη πρώην εισαγγελέας έχει πολύ στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και ήταν παρούσα σε εκδηλώσεις δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ γεννήθηκε τη δεκαετία του ’60 στο Σαν Φρανσίσκο από Πορτορικανή μητέρα που εργαζόταν ως δασκάλα και από Ιρλανδό πατέρα, ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ στα 20 του. Έχασε τη μητέρα της από λευχαιμία σε ηλικία 11 ετών.

Η Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ντέιβις της Καλιφόρνια. Πήρε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο και εργάστηκε ως εισαγγελέας. Υπηρέτησε στο Λος Άντζελες ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, όπου διακρίθηκε ως «Εισαγγελέας του Μήνα».

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει καριέρα στην τηλεόραση και έγινε γνωστή από τις εκπομπές The Line Up και The Five στο Fox News.

Ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντον Τζούνιορ. Ωστόσο, το 2024 έπεσαν οι τίτλοι τέλους για το ζευγάρι.

Σημειώνεται πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέλαβε καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που αναλαμβάνει τη θέση αυτή.