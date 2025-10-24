ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

Αύριο η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει αύριο η Τροχαία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία και στη συνέχεια ο ενταφιασμός του σπουδαίου ερμηνευτή, Διονύση Σαββόπουλου.

Η Τροχαία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως «θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

