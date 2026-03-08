Η ΕΥΠ ενεργοποιεί το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου»: Τι προβλέπει για τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Επιχειρησιακό σχέδιο για τις αμερικανικές βάσεις στη χώρα, ενεργοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφορίων (ΕΥΠ), όσο η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν μαίνεται.

Οι ελληνικές αρχές ασφαλείας παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενεργοποιώντας σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το επιχειρησιακό σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου», το οποίο αφορά την ενίσχυση της επιτήρησης γύρω από αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η κινητοποίηση αυτή συνδέεται τόσο με τη διεθνή ένταση όσο και με πρόσφατες υποθέσεις κατασκοπείας, όπως η σύλληψη ενός Γεωργιανού υπηκόου που φέρεται να φωτογράφιζε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford στον κόλπο της Σούδας.

ΕΥΠ: Πώς επιχειρεί εν μέσω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο του σχεδίου, στελέχη της ΕΥΠ δραστηριοποιούνται διακριτικά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πράκτορες εμφανίζονται με διαφορετικές ιδιότητες -από τουρίστες και ζευγάρια σε διακοπές μέχρι εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης ή συμμετέχοντες σε συνέδρια- προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες και να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις.

Ανάλογη επιχειρησιακή δράση φαίνεται πως εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο την πρόληψη περιστατικών κατασκοπείας ή δολιοφθοράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα για κατασκοπεία σε περιοχές της Κρήτης και του Έβρου, με παρόμοιο τρόπο δράσης.

ΕΥΠ: Τι άλλαξε μετά τις επιχειρήσεις στο Ιράν

Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ενισχύσει την παρακολούθηση συγκεκριμένων σημείων στρατηγικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως η ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους κόμβους στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλους χώρους φιλοξενίας, ώστε να εντοπιστούν ύποπτες μετακινήσεις ή ασυνήθιστες κρατήσεις. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Χαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση δύο ανδρών αζερικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί στην περιοχή της Σούδας με πολωνικά διαβατήρια. Οι επίμονες ερωτήσεις τους για καταλύματα με θέα στον κόλπο προκάλεσαν άμεσα υποψίες και κινητοποίησαν τις αρχές.

Πέρα από τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, η ΕΥΠ έχει αναπτύξει δίκτυο παρακολούθησης και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν φιλοξενήσει αμερικανικές δυνάμεις τα προηγούμενα χρόνια, όπως η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και η αεροπορική βάση στο Στεφανοβίκειο.

Με πληροφορέις από ΣΚΑΪ