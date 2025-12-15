Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας - Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ο εγκέφαλος

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης εντόπισαν οι γαλλικές Αρχές σε πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας αξιοποιώντας πληροφορίες του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, υπήρξε ευρεία επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και Έλληνες για αυτό και το πλοίο θα ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Πειραιά τις επόμενες μέρες, οπότε και αναμένεται να συλληφθούν κάποια από τα μέλη του πληρώματος.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει ήδη πέντε συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Η τεράστια ποσότητα κοκαΐνης ίσως φτάνει και την εξαπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έναν τόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας.

Βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά, ανήκει στον ίδιο.

Η διαδρομή του πλοίου

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι χθες το βράδυ είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ποσότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φορτίο μεταφερόταν χωρίς να είναι προκαθορισμένο το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ευρώπη.

Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τα πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου έχουν συλληφθεί, ενώ άλλα πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Το σκάφος βρίσκεται ρυμουλκούμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό, υπό τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες.

Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών και να δρομολογηθεί η μεταφορά των συλληφθέντων μελών του πληρώματος στην Ελλάδα.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.