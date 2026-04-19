Καλλιάνος: Αλλάζει ο καιρός με μπόρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Τα νεότερα προγνωστικά για τον καιρό της ερχόμενης εβδομάδας παρουσίασε ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας τις ημέρες που θα γίνει η μεταβολή του.

Παρόλο που εχθές και σήμερα το κλίμα του καιρού ήταν ανοιξιάτικο με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες, το τοπίο φαίνεται πως αλλάζει από τα μέσα, περίπου, της εβδομάδας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του, από την «Τρίτη και την Τετάρτη αλλάζει το σκηνικό και, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από αύριο, Δευτέρα, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια, κυρίως, ηπειρωτικά ορεινά τμήματα».

«Αλλά από την Τρίτη και Τετάρτη, ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της υπόλοιπης βόρειας ηπειρωτικής χώρας» ανέφερε.

Πρόσθεσε σχετικά: «την Τετάρτη μάλιστα αναμένονται φαινόμενα και στα κεντρικά τμήματα, κατά πάσα πιθανότητα και στην Αττική, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρέξει και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας, όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα».