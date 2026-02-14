Καλάβρυτα: Καταργούνται σήμερα τα δρομολόγια για τον Οδοντωτό - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Με σχετική της ανακοίνωση, η Hellenic Train γνωστοποίηση πως ακυρώνονται -και- σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Αξίζει να επισημανθεί πως την περασμένη Τετάρτη, 77 επιβάτες εγκλωβίστηκαν για περισσότερο από τρεις στον τουριστικό δρομολόγιο των Καλαβρύτων, που εκτελεί ο «Οδοντωτός».

«Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ. Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση η Hellenic Train.

Καλάβρυτα: Τι προβλέπεται με τις αποζημιώσεις των εγκλωβισμένων στον Οδοντωτό

Άξιο αναφοράς είναι ότι η Hellenic Train, με προηγούμενη ανακοίνωσή της, προανήγγειλε την αποζημίωση του 100% των εισιτηρίων των επιβατών.

Το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται επιβάτες και ελληνικό δημόσιο προκύπτει από τη νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και του υπουργείου Μεταφορών και είναι σημαντικά αυξημένες.

Πιο συγκεκριμένα, για περιπτώσεις όπως αυτή που σημειώθηκε στον Οδοντωτό με πολύωρες καθυστερήσεις, από τη νέα συμφωνία προβλέπεται ότι ο ιταλικός όμιλος:

Αποζημιώνει 100% του κόστους του εισιτηρίου για το σύνολο των επιβατών εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 2 ώρες ή ακυρωθεί το δρομολόγιο.

για το σύνολο των επιβατών εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 2 ώρες ή ακυρωθεί το δρομολόγιο. Αποζημιώνει 100% του κόστους συνδρομής της ΕΜΑΚ εφόσον αυτή κληθεί να εισφέρει.

Και παράλληλα:

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου, είναι αυτονόητο ότι δεν λαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ενώ παράλληλα, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου.

Σε περίπτωση που τελικά εκτελεστεί το δρομολόγιο με καθυστέρηση:

- έως 180 λεπτά, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 50% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου

- άνω των 3 ωρών, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου

- και για κάθε μία επιπρόσθετη ώρα καθυστέρησης άνω των 3 ωρών, καταβάλει επιπλέον ποσό ισάξιο με το 100% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου

καθυστέρηση 2 ωρών - αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 50% του κόστους

καθυστέρηση 3 ωρών - αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 100% του κόστους

καθυστέρηση 4 ωρών - αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 200% του κόστους

καθυστέρηση 5 ωρών - αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 300% του κόστους

Σημαντικό θεωρείται επίσης ότι εάν οι ακινητοποιήσεις λόγω βλάβης στο τροχαίο υλικό εντός ενός έτους ξεπεράσουν το 10%, η Hellenic Train οφείλει αποζημίωση προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 1 εκατ. ευρώ.