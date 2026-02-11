ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ξανά o Οδοντωτός - Ταλαιπωρία για 77 επιβάτες

Εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία για την παροχή βοήθειας, ωστόσο η σοβαρότητα της βλάβης οδήγησε στην ακινητοποίηση και των δύο συρμών

The LiFO team
Φωτ. αρχείου του Οδοντωτού / EUROKINISSI
Για ακόμη μία φορά σημειώθηκε ταλαιπωρία στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοφτού - Καλαβρύτων, καθώς ο συρμός ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Νιαμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης και άμεσα στο σημείο που ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και τεχνικά συνεργεία της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της βλάβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, στο συμβάν εμπλέκονται 77 επιβάτες και 8 μέλη προσωπικού, οι οποίοι παραμένουν υπό τη συνεχή επίβλεψη του προσωπικού της εταιρείας.

Αρχικά εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία για την παροχή βοήθειας, ωστόσο η σοβαρότητα της βλάβης οδήγησε στην ακινητοποίηση και των δύο συρμών σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συρμού, ενώ η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη.

Τέλος, οι επιβάτες αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια μόλις ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

