Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ξανά o Οδοντωτός - Ταλαιπωρία για 77 επιβάτες

Για ακόμη μία φορά σημειώθηκε ταλαιπωρία στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοφτού - Καλαβρύτων, καθώς ο συρμός ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Νιαμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης και άμεσα στο σημείο που ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και τεχνικά συνεργεία της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της βλάβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, στο συμβάν εμπλέκονται 77 επιβάτες και 8 μέλη προσωπικού, οι οποίοι παραμένουν υπό τη συνεχή επίβλεψη του προσωπικού της εταιρείας.

Αρχικά εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία για την παροχή βοήθειας, ωστόσο η σοβαρότητα της βλάβης οδήγησε στην ακινητοποίηση και των δύο συρμών σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συρμού, ενώ η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη.

Τέλος, οι επιβάτες αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια μόλις ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ