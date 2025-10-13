Ακινητοποίηση στον Οδοντωτό - Περιπέτεια για 101 επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, όταν η αμαξοστοιχία 1330 του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου ακινητοποιήθηκε στη γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, κοντά στην περιοχή Νιάματα, με 101 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η ακινητοποίηση οφειλόταν σε πρόβλημα στο δίκτυο που προκάλεσε σοβαρή τεχνική βλάβη. Παρά τις άμεσες ενέργειες του προσωπικού, η αποκατάσταση δεν ήταν εφικτή επί τόπου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Το χρονικό του περιστατικού

Στις 10:55, αναχώρησε από τον σταθμό του Διακοπτού εφεδρικός συρμός με τεχνικό προσωπικό για ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το πρόβλημα προκλήθηκε από φερτά υλικά στις γραμμές, που εμπόδισαν τη λειτουργία της οδόντωσης, προκαλώντας ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας.

Κατά την επιστροφή, στο χιλιομετρικό σημείο 06+800, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή λόγω της σοβαρότητας της βλάβης στην αρχική αμαξοστοιχία.

Στις 12:30, η εφεδρική αμαξοστοιχία αποζεύχθηκε και επέστρεψε στο Διακοπτό.

Στο σημείο έφτασε ομάδα της ΕΜΑΚ, η οποία, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, πραγματοποίησε την ασφαλή μετεπιβίβαση των επιβατών.

Ασφαλής ολοκλήρωση της επιχείρησης

Στις 14:09, οι επιβάτες έφτασαν με ασφάλεια στον σταθμό του Διακοπτού, όπου το προσωπικό της Hellenic Train

φρόντισε για την ενημέρωσή τους, εξασφάλισε τη μεταφορά τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορεία της εταιρείας και προσέφερε νερά και αναψυκτικά.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των δρομολογίων του Οδοντωτού, ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΟΣΕ και διερευνά συμπράξεις με διεθνώς εξειδικευμένους οίκους για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Η Hellenic Train θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης, συνέπειας και ασφάλειας για το επιβατικό κοινό».

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί εμβληματικό μέσο μεταφοράς και πολιτιστικής κληρονομιάς, με το τροχαίο υλικό να ανήκει στο Δημόσιο και να ενοικιάζεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τον διαχειριστή του μοναδικού διαθέσιμου τροχαίου υλικού για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.