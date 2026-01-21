Κακοκαιρία: 146 χιλιοστά βροχής στου Παπάγου - Αυτοκίνητα «βούλιαξαν» στη γέφυρα Σπύρου Λούη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε -μεταξύ άλλων και- στην Αττική το κύμα κακοκαιρίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελούν οι εικόνες κάτω από τη γέφυρα «Σπύρου Λούη», όπου αυτοκίνητα «βούλιαξαν» από το νερό.

Ειδικότερα, προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα να έχουν σημειωθεί κυρίως, στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Κακοκαιρία: Τα ύψη βροχής ανά περιοχή

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται στην περιοχή Παπάγου, στο Βύρωνα, στο Χαλάνδρι,στην Ηλιούπολη αλλά και στους Αμπελόκηπους.

Στους σχετικούς χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, αποτυπώνεται ο συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη 21/01/2026 αλλά και για την Αττική μέχρι τις 19.30.

Facebook Twitter Χάρτης με τον ημερήσιο υετό / Meteo

Facebook Twitter Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική / Meteo

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν κάτω από γέφυρα

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, το νερό της βροχής που έχει συσσωρευτεί έχει καλύψει σχεδόν μέχρι τον ουρανό δύο οχήματα που φυσικά ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στη συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακόμη, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτήν λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.