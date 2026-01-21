Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική αύριο

Η κακοκαιρία επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων και την Αττική.

Τα σχολεία έκλεισαν σήμερα, αλλά αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια σημειώνει:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».