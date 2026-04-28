Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία το τριήμερο της Πρωτομαγιάς»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε νεότερη ανάρτησή του για τον καιρό κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, σημείωσε πως ένα «θερμοκρασιακό σοκ, φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία».

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με προηγούμενες προγνώσεις, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέχρι και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, όταν οι συνθήκες θα αντικατασταθούν με ένα «μικρό φθινόπωρο», με χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις βροχές και τις κατά τόπους χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσατραφύλλιας ξεκαθάρισε πως «οδεύοντας προς το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή: βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια. Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομα από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η πιο κρύα ημέρα για την Αττική αναμένεται να είναι το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Η πρόγνωση για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

«Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία...

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή: βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Οι βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται θα είναι το Σάββατο για την Αττική με τη θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Από Δευτέρα επιστροφή στην Άνοιξη!»