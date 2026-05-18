Νεκρός ψαράς στην Κάλυμνο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος

Ο 44χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του 47χρονου ψαρά στην Κάλυμνο αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου από το Λιμεναρχείο Καλύμνου και τώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του άνδρα, ο οποίος σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ERTnews, το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας, Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου εντόπισε τον 47χρονο να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένο σε σωσίβια λέμβο τύπου κουλούρας. Οι λιμενικοί τον ανέσυραν από τη θάλασσα και τον μετέφεραν αρχικά στο λιμάνι της Καλύμνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νεκρός ψαράς στην Κάλυμνο: Η σχέση των δύο ψαράδων - Τι ισχυρίστηκε ο 44χρονος

Το αλιευτικό σκάφος, με κυβερνήτη τον 44χρονο, οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και εκτεταμένη αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 47χρονος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 44χρονος που συνελήφθη, επαγγελματίας ψαράς και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φίλος του θύματος, φέρεται να επέβαινε μαζί του στο ίδιο σκάφος όταν ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν ο ιδιοκτήτης της βάρκας εκείνος που ενημέρωσε το Λιμενικό, μετά την επιστροφή του από το δρομολόγιο.

Μαρτυρίες που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμούς, αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες έκαναν παρέα, ψάρευαν μαζί και περνούσαν χρόνο ο ένας με τον άλλο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Mega