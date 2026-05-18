ΚΥΣΕΑ: Επιστρέφουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποφασίστηκε η επιστροφή -στη βάση τους- των συστοιχιών Patriot, που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο αντίστοιχα.

Οι συστοιχίες Patriot είχαν αναπτυχθεί κατόπιν νατοϊκού αιτήματος σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ, όπως έκανε επίσης γνωστό η ΕΡΤ, ελήφθησαν αποφάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία.

Patriot: Τι είναι η συστοιχία

Οι συστοιχίες Patriot είχαν μεταφερθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο στις αρχές Μαρτίου, και αποτελεί μία από τις μονάδες που οι σύμμαχοι ζητούσαν επίμονα από την Ελλάδα την τελευταία διετία, να στείλει στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα από τα συστήματα που προστατεύουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας στην περιοχή και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως οι σύμμαχοι πίεζαν την Αθήνα να στείλει τη συστοιχία, ωστόσο η Ελλάδα επαναλάμβανε ότι δεν μπορεί να πειράξει την άμυνά της από την στιγμή που υπάρχουν ανάγκες και ενεργή απειλή.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα.

Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.