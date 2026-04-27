Καιρός - Πρωτομαγιά: Πού θα βρέξει - Η πρόγνωση Καλλιάνου για Αττική

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάνοντας λόγο για αλλαγές από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως είπε ο ίδιος, μέχρι και την Τετάρτη, αναμένονται αυξημένες, για την εποχή, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς -και- λίγες μπόρεις στα ορεινά τμήματα. Μάλιστα, στα κεντρικά και νότια, ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 26 και 28 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν από το βράδυ της Πέμπτης, και κυρίως από την Παρασκευή ανήμερα Πρωτομαγιάς, στη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, με παράλληλες πτώσεις της θερμοκρασίας, που θα φτάνουν τους 10 βαθμούς ανά περιπτώσεις. Κοινώς, από τους 26 βαθμούς, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 16.

Καιρός - Πρωτομαγιά: Πού θα βρέξει - Τι ισχύει για Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος, συνεχίζοντας την πρόγνωσή του, έθεσε ως παράδειγμα την Αθήνα, όπου από 26 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, θα καταγραφεί πτώση της θερμοκρασίας και δεν θα ξεπεράσει τους 17.

«Περιμένουμε καλό καιρό θερμοκρασιακά μέχρι την Πέμπτη, θα αρχίσει να βρέχει στη βόρεια Ελλάδα και, πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μεγιστή τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου» επισήμανε ο μετεωρολόγος.

«Η Παρασκευή θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα, αλλά το Σαββατοκύριακο θα επιμείνει ο άστατος καιρός με βροχές και ανέμους» κατέληξε ο μετεωρολόγος.