Συγκίνησε ο Λάζαρος Ρότα: «Ο κόσμος είναι φοβισμένος, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές»

Λίγο μετά τους πανηγυρισμούς της AEK για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Λάζαρος Ρότα πήρε τον λόγο για να στείλει ένα μήνυμα που δεν αφορούσε το ποδόσφαιρο.

Ο Έλληνας αμυντικός αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία και στις αυτοκτονίες νέων ανθρώπων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, καλώντας τον κόσμο να δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον στους ανθρώπους γύρω του.

Όπως είπε, θέλησε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα και το βήμα που του δίνεται ως ποδοσφαιριστής για να βοηθήσει «έστω και το 1% των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά μέσα τους».

Αρχικά, ο Λάζαρος Ρότα δήλωσε: «Θέλω δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή, έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών».

Λάζαρος Ρότα: «Μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές»

Ο Λάζαρος Ρότα συνέχισε: «Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον για το αν νιώθει ή είναι καλά να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές.

Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ στους ίδιους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές».

