Ρόδος: Ποινική δίωξη σε βάρος του 44χρονου οδηγού

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού του έτερου οχήματος για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, με καταγωγή από τη Ρόδο.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Ο 44χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Ο άνδρας αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

Το τροχαίο συνέβη όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στην περιοχή Αφάντου.

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.