Εργατικό δυστύχημα στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ

Οι πρώτες πληροφορίες για το εργατικό δυστύχημα στα Πατήσια

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) στα Πατήσια, με έναν 52χρονο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ να χάνει τη ζωή του σε υποσταθμό ρεύματος.

Ο 52χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες στον συγκεκριμένο υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια, όταν τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν της 10:00 το πρωί στην οδό Ηλία Ζερβού, στα Πατήσια, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για μια μικρή έκρηξη.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στα Πατήσια.

