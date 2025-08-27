Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα»

Για ενδεχόμενο νέο καύσωνα στη χώρα, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το απόγευμα της Τετάρτης, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, μιλώντας για τον καιρό των επόμενων ημερών καθώς πλησιάζει ο Σεπτέμβριος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν αποκλείει τον ερχομό ενός νέου καύσωνα στις αρχές του νέου μήνα, καθώς όπως εξηγεί, από το Σάββατο ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπάρχει σαφής τάση για 40άρια στη χώρα, από την Τρίτη και έπειτα.

«Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα..." Με ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα 24ώρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες», συνεχίζει.

«Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σαββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη Θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40 άρια από την Τρίτη 2/9/25 και μετά για 2-3 ημέρες», καταλήγει.