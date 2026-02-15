Καιρός: Προβλήματα στην Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων - Κλειστά τα σχολεία στο Ηράκλειο την Δευτέρα

Ισχυροί νοτιάδες σημειώνονται από το πρωί στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί πτώσεις κλαδιών και δέντρων στο νησί.

Παράλληλα, στο Αεροδρομίο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μια ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά.

Εφιστάται η προσοχή των πολιτών στην Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί, ζητώντας τους να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

«Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις, όπως μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Επίσης μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».