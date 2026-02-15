Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Επικαιροποιήθηκε το πρωί της Κυριακής το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό, η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο αναφέρει πως οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ισχυρές καταιγίδες αλλά και η μεταφορά σκόνης, θα συνεχιστούν στη χώρα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα, σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Τέλος σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).