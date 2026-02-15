Καιρός - Meteo: Σφοδροί άνεμοι με ριπές που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα σήμερα

Θυελλώδεις άνεμοι και υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, επηρεάζουν από το πρωί της Κυριακής ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η μεταφορά αφρικανικής σκόνης ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα και εξαπλώνεται σταδιακά προς τα βόρεια, με το φαινόμενο να κορυφώνεται σήμερα.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης, θα εντοπιστούν στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Σχετικά με τους ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με τα προγνωστικά του Meteo, ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα Νότια Βαλκάνια φέρνει στη χώρα ισχυρούς νότιους και νοτιοανατολικούς ανέμους, κυρίως στα πελάγη.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, με ριπές που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα, ενώ οι ισχυρές ριπές θα γίνουν αισθητές και σε περιοχές της στεριάς, ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Μάλιστα, οι χάρτες του Meteo δείχνουν ότι οι πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής θα είναι οι πιο «δυνατές» για τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Meteo: Ο καιρός σήμερα

Την Κυριακή προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, αναμένεται έντονη μεταφορά Σαχαριανής σκόνης, με υψηλότερες συγκεντρώσεις στα νότια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα σε ανατολικά και βόρεια τμήματα. Στα δυτικά και βόρεια θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 22-24 βαθμούς.

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως 7-8 μποφόρ, με ισχυρές ριπές που κατά τόπους θα ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα. Ενισχυμένοι άνεμοι θα σημειωθούν και σε νησιωτικές περιοχές.

Στην Αττική αναμένεται γενικά καλός καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως νωρίς μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές το πρωί και βελτίωση αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς έως μέτριους νότιους ανέμους.