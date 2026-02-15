Καιρός: Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Χίου και της Σερίφου, ειδικότερα στην περιοχή Λιβάδι, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τα νησιά.

Το μήνυμα καλούσε του κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekY6l

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό, η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο αναφέρει πως οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ισχυρές καταιγίδες αλλά και η μεταφορά σκόνης, θα συνεχιστούν στη χώρα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα, σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Τέλος σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).