Καιρός ανάποδο «Π»: Την Τετάρτη το δεύτερο κύμα διαταραχών με βροχές και καταιγίδες

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, για το οποίο είχαν προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες αρκετοί μετεωρολόγοι, έρχεται την Τετάρτη στη χώρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα.

Μετά το πέρας του πρώτου κύματος κακοκαιρίας και τη σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών μέχρι αύριο, ακολουθεί νέα διαταραχή, η οποία θα επηρεάσει τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του για την πορεία του καιρού σήμερα και αύριο, ανέφερε ότι οι περισσότερες βροχές αναμένονται σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται καιρός τύπου «ανάποδο Π» με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές .Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο. Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο "Π"). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ) Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το πάρων, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για την πορεία του καιρού το νέο 24ωρο, σημείωσε πως «αξιόλογες βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Ν-ΝΑ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Α-ΝΑ Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και ίσως στη Δ. Κρήτη. Οι άνεμοι μόνο στο Β. Ιόνιο θα φθάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

«Την Τετάρτη (22/10), βροχές αξιόλογης έντασης θα σημειωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της βασικά στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη (23/10), τα αξιόλογης έντασης φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και κυρίως στη ΝΔ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και το Α-ΒΑ Αιγαίο. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές», ανέφερε για τις επόμενες ημέρες.

Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Τετάρτη έρχεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Το πρώτο από τα δύο νέα κύματα κακοκαιρίας, για τα οποία έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς, πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε προηγούμενες προγνώσεις του για τον καιρό, έκανε λόγο για τον ερχομό δύο νέων διαταραχών που θα επηρεάσουν τη χώρα, με την πρώτη να πλήττει με βροχές αλλά και καταιγίδες σήμερα, όλα τα κεντρικά και νότια.

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς στη νέα ανάρτησή του στα social media, «οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο».

Ωστόσο, «από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ( "καιρός του ανάποδου Π " )», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής», καταλήγει.