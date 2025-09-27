ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ταξιδέψει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη.

O ιός του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε σε άνδρα 60 ετών, ο οποίος είναι σε ανοσοκαταστολή από χωριό του Δήμου Ηρακλείου και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνη Παπαδάκη, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ταξιδέψει, οπότε έχει ήδη ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί παγίδες προκειμένου να συλλεχθούν κουνούπια που θα σταλούν για εξέταση στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ. Επίσης μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, θα ξεκινήσει και ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής σε ό,τι αφορά τα στάσιμα νερά ή και τα πηγάδια, στα οποία επίσης θα γίνουν προνυμφοκτονίες.

«Δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο λόγω και του καιρού θα πρέπει οι πολίτες με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από τα τσιμπήματα ειδικά μετά το σούρουπο, με ειδικές λοσιόν ή και με ρούχα που να σκεπάζουν τα γυμνά σημεία του σώματος» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι το γεγονός πως δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει πληροφορία ή άλλη ένδειξη για άλλο κρούσμα, είναι καθησυχαστικό.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου, δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια: Επιδημίες κουνουπιών στην Ευρώπη το 2025

Τech & Science / Επιδημίες κουνουπιών στην Ευρώπη το 2025: Ιός του Δυτικού Νείλου, δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια

Η Ευρώπη βλέπει άνοδο στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του τσικουνγκούνια και του δάγκειου πυρετού, καθώς η κλιματική αλλαγή διευκολύνει την εξάπλωση των κουνουπιών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Ελλάδα / Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Η μητέρα κατήγγειλε ότι, παραλαμβάνοντας το παιδί της το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε τραυματισμούς στο κεφάλι και στο χείλος του
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, λέει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
LIFO NEWSROOM
Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

Ελλάδα / Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ
LIFO NEWSROOM
 
 