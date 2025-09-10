ΕΛΛΑΔΑ
Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη για δωροληψία στον καρδιοχειρουργό - Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση του

Συγγενής ασθενούς του γιατρού αποκάλυψε πως δεν δίστασε να ζητήσει 8.000 ευρώ προκειμένου να την χειρουργήσει

LifO Newsroom
Την κατηγορία της δωροληψίας απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε τα χρήματα για να επιβλέπει τον χειρουργημένο ασθενή.

«Μου ζήτησε αρχικά 8 χιλιάρικα»

Στo ΕΡΤnews μίλησε αποκλειστικά η νύφης μιας ασθενούς. Η ίδια αποκάλυψε πως ο καρδιοχειρουργός ζήτησε αρχικά από την οικογένεια 8.000 ευρώ για να χειρουργήσει την ασθενή.

«Επειδή κατάλαβε ότι δεν είχαμε τόσα λεφτά, τελικά καταλήξαμε στα 3 χιλιάρικα. Ξεκινάει να τη βάλει, την ανοίξανε τη γυναίκα και μου λέει, δώσε μου τα 3 χιλιάρικα αλλιώς δεν τη βάζουμε χειρουργείο», ανέφερε η συγγενής της ασθενούς.

Η ίδια είπε πως ο γιατρός της είπε χαρακτηριστικά «για να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Ο κατηγορούμενος,που βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί.

Να σημειωθεί πως η διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου έθεσε σε αναστολή τον καρδιοχειρουργό.

