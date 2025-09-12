Ιπποκράτειο: Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού - Υπέστη κάκωση μετά από πτώση από καρέκλα

Αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού διευθυντή του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται από ασθενείς για «φακελάκια».

Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου, απουσίαζε σήμερα από τη δίκη του για το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικηγόρος του υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του, μετά από πτώση από καρέκλα.

Λόγω αυτού κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία και η δίκη του αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του κατηγορούμενου απασχολεί τη Δικαιοσύνη, καθώς είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση και η εκδίκαση της έφεσης, παραμένει σε εκκρεμότητα.