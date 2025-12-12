Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο δράστες της επίθεσης σε 14χρονο

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως ανηλίκων, οι δύο δράστες της επίθεσης -με μαχαίρι- σε 14χρονο στον Χολαργό την περασμένη Κυριακή (7/12), οδηγούνται στη φυλακή.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, δεν κατάφεραν να πείσουν με τις εξηγήσεις τους ανακριτή και εισαγγελέα, και έτσι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία τους για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αρνήθηκαν τα όσα έχουν γίνει γνωστά στην υπόθεση. Ο φερόμενος ως δράστης της πράξης ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς ήταν ο 14χρονος που πρώτος του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε ο κατηγορούμενος έβγαλε το δικό του προλαβαίνοντας να καταφέρει πρώτος το χτύπημα.

Από την άλλη ο ενήλικος συγκατηγορούμενός του, παραδέχθηκε ότι ήταν μπροστά στην επίθεση υποστηρίζοντας ωστόσο ότι εκείνος δεν κινήθηκε σε βάρος του 14χρονου.

Χολαργός: Η ομολογία του δράστη μέσω TikTok

Ο ανήλικος κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Μεταξουργείου και συνελήφθη στη συνέχεια από τις αρχές, ενώ είχε ομολογήσει τις πράξεις του με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

«Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά, οι ουλές που έχει στο σώμα του, ήταν τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Φέρεται να υπάρχει και ένα επιπλέον βίντεο από τον 19χρονο δράστη, όπου ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.