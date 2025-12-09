ΕΛΛΑΔΑ
Χολαργός: «Ομολόγησε» στο TikTok ο δράστης της επίθεσης σε 14χρονο

Ο φερόμενος ως δράστης ομολόγησε την επίθεση στον Χολαργό με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok

Ένας εκ των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης με μαχαίρι στον Χολαργό / TikTok
LifO Newsroom
Με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ένας εκ των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης σε 14χρονο στον Χολαργό, ομολόγησε τα όσα έκανε το βράδυ της Κυριακής, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο αριθμός που έπληξε τον ανήλικο με μαχαίρι, ήταν πολύ μικρότερος απ' αυτόν ο οποίος παρουσιάζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

«Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά, οι ουλές που έχει στο σώμα του, ήταν τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς» σημείωσε ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό.

Παραδέχθηκε, επίσης, πως έχει ποινικό μητρώο, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το θύμα στον Χολαργό, σημειώνοντας ότι έχει στην κατοχή του στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν το συμβάν.

Χολαργός: Η παραδοχή του δράστη στο TikTok

«Λοιπόν, εγώ έχω να πω, όλοι αυτοί στους τηλεοπτικούς σταθμούς, που έχουν μιλήσει για το περιστατικό στο Χολαργό, με εμένα, τις δύο κοπέλες και τον φίλο μου, να βγουν να πουν την αλήθεια, όπως έκανε το παιδί το οποίο περιέγραψε το συμβάν.

Το παιδί δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8, ούτε 6, ούτε 7 μαχαιριές, όπως λέτε και εσείς. Εάν είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε του τη στήσαμε όπως είπε και ο ίδιος, αλλά είχαμε λόγο, απειλήθηκε το σπίτι, η οικογένειά μας. Μας βγήκαν τόσα άτομα, ναι ισχύει, μας την είχαν στημένη πριν από εμάς, ναι ισχύει κι αυτό. Οπότε, βγείτε και πείτε την αλήθεια, όχι όπως σας συμφέρει εσάς. Έχω συνομιλίες, στοιχεία, τα πάντα με το παιδί που έγινε το συμβάν.

Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά, οι ουλές που έχει στο σώμα του, ήταν τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς».

