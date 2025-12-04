Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία με 400 επιβάτες στους Αγίους Αναργύρους

Η Hellenic Train, αρμόδια εταιρεία διαχείρισης των συρμών του σιδηροδρομικού δικτύου, γνωστοποίησε πως σήμερα το απόγευμα ακινητοποιήθηκε τρένο στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων.

Η Hellenic Train κάνει λόγο για τεχνικό πρόβλημα, ενώ το Intercity 56 μετέφερε 400 επιβάτες, εκτελώντας το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση, ενώ θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ξεκινήσει το δρομολόγιο IC56 για τον τελικό του προορισμό» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Hellenic Train: Η ανακοίνωση για το ακινητοποιημένο Intercity

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους 400 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση, ενώ θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ξεκινήσει το δρομολόγιο IC56 για τον τελικό του προορισμό».

