Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία Πειραιάς–Κιάτο με 300 επιβάτες

Εστάλη εφεδρικός συρμός στο σημείο - Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω του συμβάντος

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 1323, με 300 επιβάτες στις 17:32 το απόγευμα, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο και ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, εφεδρικός συρμός έσπευσε στο σημείο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι 300 επιβάτες και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η καθυστέρηση διήρκησε 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε παρείχε στους επιβάτες, συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού. Στην ανακοίνωση, η Hellenic Train επισήμανε, ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

 
 
