Βλάβη σε τρένο της Hellenic Train στο δρομολόγιο «Θεσσαλονίκη – Αθήνα»

Περισσότερες από δύο ώρες ταλαιπωρήθηκαν 150 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε δύο φορές λόγω βλάβης – αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης και στη συνέχεια στη Λεπτοκαρυά.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η πρώτη ακινητοποίηση σημειώθηκε στον σταθμό της Κατερίνης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε σε προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης. Ωστόσο, λίγο αργότερα, στις 8:10 το πρωί, η αμαξοστοιχία σταμάτησε εκ νέου στη Λεπτοκαρυά, αναγκάζοντας την εταιρεία να αποστείλει εφεδρική μηχανή από τη Λάρισα.

Η αντικατάσταση της μηχανής επέτρεψε την επανεκκίνηση του δρομολογίου, με το τρένο να αναχωρεί τελικά από τη Λεπτοκαρυά με καθυστέρηση 143 λεπτών. Οκτώ επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που δρομολογήθηκε από την εταιρεία για την εξυπηρέτησή τους.

Επηρεασμένα δρομολόγια και ενέργειες της Hellenic Train

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι λόγω της βλάβης και της ακινητοποίησης σε μονής γραμμής κυκλοφορίας – όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης υποδομών – προκλήθηκαν καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια:

Η αμαξοστοιχία 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά.

Η αμαξοστοιχία 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) καθυστέρησε 45 λεπτά στο Λιτόχωρο.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, προσφέροντας νερό, σνακ και συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του ταξιδιού.

Η Hellenic Train διαβεβαίωσε ότι τα αίτια της βλάβης ερευνώνται, ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο κυκλοφορίας για να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στα δρομολόγια.