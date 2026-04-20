Χανιά: Θύμα ξυλοδαρμού οδηγός λεωφορείου - Πώς έγινε η επίθεση

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός λεωφορείου το βράδυ της Παρασκευής στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγό δέχθηκε επίθεση από άγνωστο κουκουλοφόρο την ώρα που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Χανιά, περιμένοντας να πραγματοποιήσει το τελευταίο δρομολόγιο της βάρδιας του.

Μετά την επίθεση, ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σοβαρά τραυματισμένος, στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα στο κεφάλι.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της επίθεσης, χωρίς να αποκλείει το σενάριο να πρόκειται για προσωπικές διαφορές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χανιά: Προφυλακίστηκε ο καθηγητής για την ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του