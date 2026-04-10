Χανιά: Προφυλακίστηκε ο καθηγητής για την ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του, ακόμη και εντός της ημέρας

Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια της 14χρονης μαθήτριάς του στα Χανιά.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 37χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Χανιά: Αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθηγητή

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο εισαγγελέας αναμένεται ακόμη κι εντός της ημέρας να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου, ώστε να παρακινηθούν να καταθέσουν επιπλέον και άλλα πιθανά θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι η 14χρονη κατήγγειλε την ασέλγεια προσερχόμενη μαζί με τους γονείς της στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, παρουσία και παιδοψυχολόγου.

Ο 37χρονος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε σπίτια μαθητών, ενώ η 14χρονη φαίνεται πως είχε επισκεφθεί και το δικό του σπίτι κάποιες φορές.

 
 
