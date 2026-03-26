Χανιά: Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

Ένας πολίτης εντόπισε σορό στο Κολυμπάρι Χανίων, το απόγευμα της Πέμπτης (26/03).

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Ο εντοπισμός της σορού στα Χανιά

Ειδικότερα, ο κάτοικος της περιοχής που είχε βγει να περπατήσει, εντόπισε μια σορό άντρα σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδη περιοχή μεταξύ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και τα Αφράτα και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA.

Οι αρχές εξετάζουν περιπτώσεις αγνοουμένων και από άλλα σημεία της χώρας προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άντρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Λακωνία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην Κοκκινιά