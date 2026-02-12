Νεκρός 40χρονος στα Καμίνια Ηρακλείου: Εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα

Τη σορό ενός 40χρονου εντόπισαν οι αρχές την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.



Για την υπόθεση συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ένας 48χρονος και μία 28χρονη, που κατηγορούνται για έκθεση.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 40χρονο, παρουσία του 48χρονου και της 28χρονης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Νεκρός 40χρονος στα Καμίνια Ηρακλείου: Τι μεταφέρουν τοπικά μέσα

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το τοπικό μέσο Cretalive.gr αναφέρουν ότι στο παράπηγμα βρίσκονταν αρχικά το θύμα, η 28χρονη και ένας κοινός τους φίλος, 48 ετών, και έκαναν χρήση ουσιών. Σε δεύτερο χρόνο κάλεσαν τον 37χρονο, επίσης για χρήση.

«Η ερωτική αντιζηλία ήταν εκείνη που προκάλεσε εκτροχιασμό της κατάστασης και ο 37χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον 40χρονο», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο: «Υπό την επήρεια, θύμα και δράστης άρχισαν να λογομαχούν για την Φαίη. Έπεσαν μπουνιές μεταξύ τους και τελικά η μαχαιριά. Οι τρεις έφυγαν και τον άφησαν εκεί να αιμορραγεί».

Για τις συνθήκες θανάτου του 40χρονου, το μέσο «Νέα Κρήτη», αναφέρει, ότι «ανάμεσα σε σκουπίδια, ποντίκια και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών έσβησε αβοήθητος ο 40χρονος τοξικομανής σε ένα από τα παραπήγματα στα παλιά Ταμπακαριά, στην περιοχή των Καμινίων Ηρακλείου. Εκεί όπου τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και άλλοι τοξικομανείς είχαν βρει καταφύγιο. Οι ίδιοι άνθρωποι τον άφησαν αβοήθητο, όταν 37χρονος τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καβγά με κίνητρο ερωτική αντιζηλία».



