ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χαλκίδα: Δεν πρόλαβε να φτάσει και γέννησε μέσα στο ΙΧ λίγα μέτρα από τo νοσοκομείο

Γιατροί και μαίες έσπευσαν στο σημείο για να κόψουν τον ομφάλιο λώρο του νεογέννητου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χαλκίδα: Δεν πρόλαβε να φτάσει και γέννησε μέσα στο ΙΧ λίγα μέτρα από τo νοσοκομείο Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Ένα απρόσμενο και ταυτόχρονα συγκινητικό περιστατικό, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο της.

Μάλιστα, γέννησε ακριβώς λίγα μέτρα έξω από τα επείγοντα. Η κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να κοπεί ο ομφάλιος λώρος.

Στη συνέχεια με ψυχραιμία, μετέφεραν τη μητέρα και το νεογέννητο στη μαιευτική κλινική, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες χαίρουν άκρας υγείας.

Το περιστατικό, προκάλεσε συγκίνηση αλλά και χαρά τόσο στο προσωπικό του νοσοκομείου, όσο και στους παρευρισκόμενους.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να ανάψει το φως στο σχολείο

Ελλάδα / Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να ανάψει το φως στο σχολείο

Οι γονείς καταγγέλλουν «εγκληματική αμέλεια» από πλευράς Δήμου Χαλκιδέων και Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές για την έλλειψη ελέγχων και συστηματικής συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αντιδράσεις για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Οι γονείς εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου και τη μαθησιακή πορεία των παιδιών
LIFO NEWSROOM
 
 