ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χαλκίδα: 70χρονη θύμα ξυλοδαρμού από την κόρη της και τον σύντροφό της

Η γυναίκα φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν

ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΙΑ 70ΧΡΟΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης γυναίκας στη Χαλκίδα οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 46χρονης και του 47χρονου συντρόφου της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Όπως προκύπτει, το ζευγάρι φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα την 70χρονη γυναίκα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Σοβαρά τραυματισμένη η 70χρονη στη Χαλκίδα

Η ηλικιωμένη έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ, με βάση όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις. Την έβρεξαν με κρύο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια για αρκετή ώρα στηριζόμενη στο ένα πόδι.

Παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, η 70χρονη κατάφερε την επόμενη ημέρα, Τρίτη 21 Απριλίου, να απευθυνθεί στην αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Αστυνομικοί την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρχών και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είχε δεχθεί και στο παρελθόν επίθεση, περίπου έξι εβδομάδες νωρίτερα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συνεχιζόμενη κακοποιητική συμπεριφορά.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από Eviathema

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

