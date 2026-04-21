Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έπεσε με το κεφάλι» - Τι δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε τη Δευτέρα (20/4) από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Η ανήλικη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα, καθώς και τραύματα στη λεκάνη.

Μετά την επέμβαση παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα εξαιρετικά κρίσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 13χρονη έχει χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κλινική της εικόνα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μαρτυρίες που εξετάζονται αναφέρουν είτε ότι το κορίτσι καθόταν στην κουπαστή του μπαλκονιού και γλίστρησε, είτε ότι ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε την ισορροπία της.

Προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ασφάλεια Αττικής, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

«Έπεσε με το κεφάλι»

Για το συμβάν μίλησε και η διευθύντρια του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την παρουσία σχολικής νοσηλεύτριας και την ταχεία άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε, δεν τίθεται ζήτημα κατασκευαστικού προβλήματος στην κουπαστή ή στον χώρο.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι» ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το εάν η 13χρονη είχε τις αισθήσεις της, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση να έχει συμβεί κάτι κατασκευαστικό εδώ» σημείωσε η διευθύντρια.